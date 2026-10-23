Texas Instruments gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Texas Instruments hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,84 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,11 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at