Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
27.01.2026 22:16:11
Texas Instruments Inc. Reveals Drop In Q4 Profit
(RTTNews) - Texas Instruments Inc. (TXN) revealed a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.16 billion, or $1.27 per share. This compares with $1.20 billion, or $1.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $4.42 billion from $4.01 billion last year.
Texas Instruments Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.16 Bln. vs. $1.20 Bln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.30 last year. -Revenue: $4.42 Bln vs. $4.01 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.22 To $ 1.48 Next quarter revenue guidance: $ 4.32 B To $ 4.68 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
26.01.26
|Ausblick: Texas Instruments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Texas Instruments von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Instruments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Texas Instruments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier Texas Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Instruments von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)