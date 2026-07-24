Texas Instruments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Texas Instruments hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,46 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,45 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at