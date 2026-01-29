29.01.2026 06:31:29

Texas Instruments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Texas Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 365,02 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 259,83 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 6 356,18 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 004,44 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1357,53 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 952,30 ARS erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 22 021,83 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14 322,07 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen