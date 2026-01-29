Texas Instruments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Texas Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 365,02 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 259,83 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 6 356,18 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 004,44 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1357,53 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 952,30 ARS erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 22 021,83 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14 322,07 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

