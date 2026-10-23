Texas Instruments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Texas Instruments gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 785,91 ARS gegenüber 393,24 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 9 081,47 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6 299,85 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at