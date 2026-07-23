WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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23.07.2026 10:36:00
Texas Instruments shares are sliding, and its rival is doing even worse. What’s going on in the world of analog semiconductors.
Texas Instruments shares were falling while STMicroelectronics stock was diving on Thursday, after both makers of analog semiconductors struggled to meet heightened expectations after reporting strong demand in the second quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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