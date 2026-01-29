29.01.2026 06:31:29

Texas Instruments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Texas Instruments hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,27 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 5,45 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 5,20 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Geschäftsjahr 17,68 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 15,64 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen