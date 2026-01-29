Texas Instruments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Texas Instruments hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,27 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 5,45 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 5,20 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Texas Instruments im vergangenen Geschäftsjahr 17,68 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Texas Instruments 15,64 Milliarden USD umsetzen können.

