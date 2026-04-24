Texas Instruments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Texas Instruments hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,68 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

Texas Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,83 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at