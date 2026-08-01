Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
01.08.2026 11:12:00
Texas Instruments Stock Is Down 16% From Its 52-Week High. Is It a Buy?
Shares of Texas Instruments (NASDAQ: TXN) are down about 16% after hitting a 52-week high of $334 in June, and the company's second-quarter earnings results didn't provide any lift to the stock.Investors focused on disappointing guidance rather than the clear advantages the company has in meeting growing data center demand, setting up a compelling buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!