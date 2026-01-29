Texas Instruments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Texas Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 23,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,39 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent gesteigert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 98,78 Milliarden BRL – ein Plus von 17,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Texas Instruments 84,32 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at