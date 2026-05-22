Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.05.2026 07:10:00
Texas klagt gegen Meta: WhatsApp kann Verschlüsselung angeblich umgehen
Seit Monaten kursieren in den USA wenig glaubhafte Vorwürfe, dass WhatsApp komplett verschlüsselte Inhalte einsehen kann. Jetzt reicht Texas Klage ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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