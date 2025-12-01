Texas Mineral Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Texas Mineral Resources hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at