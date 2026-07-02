Texas Mineral Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Texas Mineral Resources hat am 30.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Texas Mineral Resources ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at