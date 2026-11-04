Texas Pacific Land TrustSub-Shs Cert Proprietary Interest Aktie
WKN: 985172 / ISIN: US8826101086
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04.11.2026 23:08:30
Texas Pacific Land Corporation Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Texas Pacific Land Corporation (TPL) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $167.368 million, or $2.42 per share. This compares with $153.930 million, or $2.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $273.390 million from $246.059 million last year.
Texas Pacific Land Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $167.368 Mln. vs. $153.930 Mln. last year. -EPS: $2.42 vs. $2.23 last year. -Revenue: $273.390 Mln vs. $246.059 Mln last year.
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