Texas Pacific Land TrustSub-Shs Cert Proprietary Interest Aktie
WKN: 985172 / ISIN: US8826101086
|
18.02.2026 22:42:55
Texas Pacific Land Corporation Reports Increase In Full Year Profit
(RTTNews) - Texas Pacific Land Corporation (TPL) revealed earnings for its full year that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $481.37 million, or $6.97 per share. This compares with $453.96 million, or $6.57 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.1% to $798.19 million from $705.82 million last year.
Texas Pacific Land Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $481.37 Mln. vs. $453.96 Mln. last year. -EPS: $6.97 vs. $6.57 last year. -Revenue: $798.19 Mln vs. $705.82 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Texas Pacific Land TrustSub-Shs Cert Proprietary Interest
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Texas Pacific Land TrustSub-Shs Cert Proprietary Interest
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.