Texas Pacific Land öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Texas Pacific Land hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 273,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at