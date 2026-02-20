20.02.2026 06:31:28

Texas Pacific Land präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Texas Pacific Land gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Pacific Land einen Umsatz von 185,8 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,97 USD. Im Vorjahr hatte Texas Pacific Land 6,57 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Texas Pacific Land im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 798,19 Millionen USD. Im Vorjahr waren 705,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

