Texas Pacific Land: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Texas Pacific Land veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,1 Millionen USD – ein Plus von 31,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Pacific Land 187,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at