Texas Pacific Land stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Texas Pacific Land hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,63 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 173,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at