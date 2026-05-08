Texas Pacific Land stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Texas Pacific Land stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,84 Prozent auf 236,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at