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05.10.2026 17:00:54
Texas Pediatricians Face Paxton Investigations for Vaccinating Children
Ken Paxton, the Texas attorney general and Republican Senate candidate, has alleged a sprawling profit-driven conspiracy. Pediatricians say the accusations are an attempt at intimidation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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