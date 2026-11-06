Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
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06.11.2026 11:22:15
Texas Roadhouse: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Texas Roadhouse (NASDAQ:TXRH) reported revenue growth of 9.5% to $1.6 billion. Steady guest demand and disciplined expansion continue to generate predictable revenue growth across its restaurant footprint. Three things management said stand out.
Securing new global territory builds a high-margin licensing stream beyond mature domestic locations. Expanding into new countries broadens international brand reach without requiring heavy capital investment.
Developing proprietary point-of-sale (POS) software that processes table orders on tablets helps servers take orders faster while improving kitchen workflow. Customizing in-house technology keeps store operations flexible while lowering operational friction during peak dining hours.
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