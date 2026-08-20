Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
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20.08.2026 22:23:09
Texas Roadhouse Director Sells 869 Shares for $180,000 -- Should Investors Beware?
Donna E. Epps, Director, reported a disposition of 869 shares of Texas Roadhouse, Inc. (NASDAQ:TXRH) at $206.56 per share on Aug. 17, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($206.56); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($204.40).Texas Roadhouse, Inc. operates as a leading casual dining restaurant company with a market capitalization of $13.4 billion and TTM revenues of $6.2 billion, serving approximately 101,000 employees across its operating footprint. The company's diversified brand portfolio and hybrid operating model--combining company-operated restaurants with franchised locations--provide operational leverage and geographic diversification. Texas Roadhouse's strategic positioning in the value-oriented casual dining segment, coupled with its established brand recognition and operational scale, supports its competitive positioning within the broader consumer discretionary sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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