Texas Roadhouse Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Texas Roadhouse Inc. (TXRH) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $84.63 million, or $1.28 per share. This compares with $115.83 million, or $1.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $1.48 billion from $1.43 billion last year.
Texas Roadhouse Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $84.63 Mln. vs. $115.83 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.73 last year. -Revenue: $1.48 Bln vs. $1.43 Bln last year.
|
18.02.26
|Ausblick: Texas Roadhouse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Texas Roadhouse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Texas Roadhouse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Texas Roadhouse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
