Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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11.05.2026 22:56:33

Texas Sues Netflix for Alleged Data Collection of Children Without Consent

The Texas Attorney General alleges that Netflix has designed its platform to be addictive and plans to sell data "for a handsome profit."Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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