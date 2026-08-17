Texas Ventures Acquisition III A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Texas Ventures Acquisition III A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at