Texas Ventures Acquisition III A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Texas Ventures Acquisition III A hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Texas Ventures Acquisition III A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at