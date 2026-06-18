Texas Ventures Acquisition IV Prices $150 Million IPO

(RTTNews) - Texas Ventures Acquisition IV Corp (TVIVU) announced Wednesday the pricing of its initial public offering of 15 million units at $10 per unit.

The offering is expected to close on June 22.

The company granted underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 2.25 million units at the initial public offering price to cover over-allotments.

The offering is expected to generate gross proceeds of $150 million.

The units are expected to begin trading on the Nasdaq on June 18 under the ticker symbol "TVIVU."

The company said each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant.

Each whole warrant entitles the holder to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.