Texas Ventures Acquisition IV a Aktie

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ISIN: KYG8773A1168

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18.06.2026 07:35:25

Texas Ventures Acquisition IV Prices $150 Million IPO

(RTTNews) - Texas Ventures Acquisition IV Corp (TVIVU) announced Wednesday the pricing of its initial public offering of 15 million units at $10 per unit.

The offering is expected to close on June 22.

The company granted underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 2.25 million units at the initial public offering price to cover over-allotments.

The offering is expected to generate gross proceeds of $150 million.

The units are expected to begin trading on the Nasdaq on June 18 under the ticker symbol "TVIVU."

The company said each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant.

Each whole warrant entitles the holder to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.

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