Texas Ventures Acquisition IV a Aktie
ISIN: KYG8773A1168
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18.06.2026 07:35:25
Texas Ventures Acquisition IV Prices $150 Million IPO
(RTTNews) - Texas Ventures Acquisition IV Corp (TVIVU) announced Wednesday the pricing of its initial public offering of 15 million units at $10 per unit.
The offering is expected to close on June 22.
The company granted underwriters a 45-day option to purchase up to an additional 2.25 million units at the initial public offering price to cover over-allotments.
The offering is expected to generate gross proceeds of $150 million.
The units are expected to begin trading on the Nasdaq on June 18 under the ticker symbol "TVIVU."
The company said each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant.
Each whole warrant entitles the holder to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.
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