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Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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12.05.2026 07:42:00

Texas verklagt Netflix: „When you watch Netflix, Netflix watches you“

Der Generalstaatsanwalt des US-Staats Texas erhebt Klage gegen Netflix. Er wirft dem Dienst vor, seine Nutzer über das Ausmaß seiner Datensammelei zu täuschen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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22.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.04.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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