Texim Bank AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Texim Bank AD hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texim Bank AD ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,68 Prozent zurück. Hier wurden 4,2 Millionen EUR gegenüber 4,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Texim Bank AD 15,68 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,27 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at