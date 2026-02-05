|
05.02.2026 06:31:28
Texim Bank AD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Texim Bank AD hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texim Bank AD ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,68 Prozent zurück. Hier wurden 4,2 Millionen EUR gegenüber 4,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,040 EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Texim Bank AD 15,68 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,27 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.