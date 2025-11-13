Texmaco Infrastructure: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Texmaco Infrastructure hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 INR, nach 0,210 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,36 Prozent auf 52,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at