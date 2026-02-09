Texmaco Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Texmaco Infrastructure hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,890 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Texmaco Infrastructure 38,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at