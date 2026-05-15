|
15.05.2026 06:31:29
Texmaco Rail Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Texmaco Rail Engineering hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 INR gegenüber 1,00 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Texmaco Rail Engineering 11,67 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,46 Milliarden INR umgesetzt worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,84 INR gegenüber 6,24 INR im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,28 Prozent zurück. Hier wurden 43,77 Milliarden INR gegenüber 51,07 Milliarden INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.