Texmaco Rail Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Texmaco Rail Engineering hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 INR gegenüber 1,00 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Texmaco Rail Engineering 11,67 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,46 Milliarden INR umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,84 INR gegenüber 6,24 INR im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,28 Prozent zurück. Hier wurden 43,77 Milliarden INR gegenüber 51,07 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at