Texmaco Rail Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Texmaco Rail Engineering stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 INR gegenüber 1,92 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 10,42 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texmaco Rail Engineering 13,26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at