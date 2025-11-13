|
Texmaco Rail Engineering stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Texmaco Rail Engineering äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 12,58 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,46 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
