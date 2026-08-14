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14.08.2026 06:31:29
Texmo Pipes Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Texmo Pipes Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 INR je Aktie in den Büchern standen.
Texmo Pipes Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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