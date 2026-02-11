Texmo Pipes Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Texmo Pipes Products hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 INR, nach 1,54 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,10 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,10 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at