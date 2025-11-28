|
TEXT Spolka Akcyjna Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TEXT Spolka Akcyjna Bearer hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,11 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat TEXT Spolka Akcyjna Bearer im vergangenen Quartal 82,8 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TEXT Spolka Akcyjna Bearer 89,4 Millionen PLN umsetzen können.
