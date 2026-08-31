TEXT Spolka Akcyjna Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TEXT Spolka Akcyjna Bearer hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 PLN, nach 1,20 PLN im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,2 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at