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27.11.2026 06:31:29
TEXT Spolka Akcyjna Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TEXT Spolka Akcyjna Bearer hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 PLN je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent auf 85,8 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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