Textainer Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Textainer Group präsentierte in der am 13.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Textainer Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,38 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,75 Prozent auf 195,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Textainer Group 218,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,43 USD. Im Vorjahr hatte Textainer Group 6,23 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Textainer Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 789,86 Millionen USD. Im Vorjahr waren 836,53 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,63 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 787,27 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at