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18.05.2026 06:31:29
Textil Renaux stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Textil Renaux hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,47 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,380 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,0 Millionen BRL – eine Minderung von 0,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,0 Millionen BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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