Textil Renaux verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Textil Renaux hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,74 BRL. Im Vorjahresquartal waren -2,660 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,2 Millionen BRL – eine Minderung von 18,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,1 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at