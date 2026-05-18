TEXTIL RENAUXVIEW präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TEXTIL RENAUXVIEW stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,47 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -4,380 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TEXTIL RENAUXVIEW 26,0 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,0 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at