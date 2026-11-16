TEXTIL RENAUXVIEW stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TEXTIL RENAUXVIEW hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,74 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -2,660 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TEXTIL RENAUXVIEW mit einem Umsatz von insgesamt 26,2 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at