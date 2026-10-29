Textron Inc. Q3 Income Advances

(RTTNews) - Textron Inc. (TXT) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $270 million, or $1.56 per share. This compares with $234 million, or $1.31 per share, last year.

Excluding items, Textron Inc. reported adjusted earnings of $303 million or $1.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.1% to $3.751 billion from $3.602 billion last year.

Textron Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $270 Mln. vs. $234 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.31 last year. -Revenue: $3.751 Bln vs. $3.602 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.55 To $ 6.65