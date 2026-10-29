Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|
29.10.2026 11:37:00
Textron Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Textron Inc. (TXT) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $270 million, or $1.56 per share. This compares with $234 million, or $1.31 per share, last year.
Excluding items, Textron Inc. reported adjusted earnings of $303 million or $1.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.1% to $3.751 billion from $3.602 billion last year.
Textron Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $270 Mln. vs. $234 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.31 last year. -Revenue: $3.751 Bln vs. $3.602 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.55 To $ 6.65
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Textron Inc.
|
29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: So performt der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Textron Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Textron Inc.
|76,56
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.