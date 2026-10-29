Textron Raises 2026 Earnings Guidance

(RTTNews) - Textron (TXT) raised its expectation for full-year 2026 GAAP earnings per share from continuing operations to be in the range of $5.64 to $5.74, up from previous outlook of $5.39 to $5.59. Textron also raised expectation for full-year 2026 adjusted earnings per share from continuing operations to be in the range of $6.55 to $6.65, up from previous range of $6.40 to $6.60.

For the third quarter, the company's bottom line came in at $270 million, or $1.56 per share. This compares with $234 million, or $1.31 per share, last year. Adjusted income from continuing operations was $1.76 per share, compared to $1.55 in the third quarter of 2025. Revenue rose 4.1% to $3.751 billion from $3.602 billion last year.

In pre-market trading on NYSE, Textron shares are down 0.41 percent to $78.00.

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