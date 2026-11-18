Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
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18.11.2026 17:50:14
Textron Sells Industrial Business for $1.2 Billion, Authorizes Buyback
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Nachrichten zu Textron Inc.
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12.11.26
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Analysen zu Textron Inc.
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