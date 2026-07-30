Textron: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Textron lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,83 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Textron einen Umsatz von 3,72 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,81 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at