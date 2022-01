TF Bank AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TF Bank AB ließ sich am 25.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TF Bank AB die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,54 SEK, nach 2,67 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 296,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 12,64 SEK beziffert, während im Vorjahr 9,13 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 20,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 875,76 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,59 SEK und einem Umsatz von 1,05 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at